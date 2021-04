Decisão polêmica

Do Diário do Grande ABC



Na contramão dos colegas no Grande ABC, que pretendem respeitar o Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus a partir de segunda-feira, quando termina o megaferiadão regional de nove dias, o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), anunciou ontem que vai flexibilizar o funcionamento do comércio na cidade a partir daquela data, em clara afronta às determinações do governador João Doria (PSDB). É difícil compreender as razões que movem o chefe do Executivo ribeirão-pirense, que até pouco tempo atrás passava o chapéu em busca de verbas extras para impedir que munícipes com Covid-19 continuassem a morrer na fila à espera de vaga em UTI.

Em live nas redes sociais, Volpi invocou uma melhora nos números municipais de enfrentamento da pandemia para justificar a retomada das atividades comerciais. Não há motivo para se desconfiar dos dados do prefeito, mas não deixa de parecer imprudente que o mínimo sinal de recuperação seja interpretado como aval para que se abandonem as políticas restritivas. Pelo contrário. A evolução positiva dos indicadores durante períodos de isolamento deveria servir para referendá-los como alternativas viáveis à contenção do novo coronavírus.

A manifestação de Clóvis Volpi foi surpreendente por duas causas. Primeiro porque feita apenas alguns dias depois de a cidade aparecer em rede nacional de televisão como exemplo do que acontece quando o sistema público de saúde colapsa durante a pandemia. Depois, pela ousadia. Municípios estão constitucionalmente impedidos de propor medidas que flexibilizem normas estaduais – o que a Carta Magna assegura é exatamente o oposto: se a situação local justificar, podem ser ainda mais rigorosos que as instâncias administrativas superiores.

A combinação das duas coisas pode fazer, se bem exploradas pelo Ministério Público, com que o prefeito de Ribeirão Pires sofra revés judicial. Terá valido a pena? Difícil saber quando não se tem a exata noção do que levou Volpi a desafiar de maneira tão acintosa o governador paulista.