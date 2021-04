Comerciantes andreenses protestam contra fechamento

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



02/04/2021 | 00:17



Um dia depois de cerca de 70 comerciantes de São Bernardo realizarem carreata contra o fechamento imposto pela fase emergencial do Plano São Paulo do governo do Estado, com o intuito de frear os casos de coronavírus, empresários de Santo André também se manifestaram, indignados com a impossibilidade de operar.

No calçadão da Oliveira Lima, principal via do comércio da cidade, no Centro, foram colocadas nas fachadas das lojas faixas com os dizeres: ‘Governador, o comércio não tem culpa. Aumente a frota do transporte público’ e ‘O comércio não tem culpa, precisamos trabalhar, temos contas a pagar, aluguéis, funcionários e impostos’.

Segundo um dos organizadores do protesto silencioso, o comerciante Paulo Park, proprietário da loja Moça Bonita, muitas lojas vão fechar as portas se seguirem impossibilitadas de realizar suas vendas até o dia 11, quando vigora a fase emergencial. “Ao todo, ficaremos quase 30 dias sem poder funcionar. Como pagaremos as contas? Não conseguimos negociar os aluguéis astronômicos, não temos ajuda dos governos, nem municipal nem estadual, e o sindicato dos comerciários nos pede para evitar demissões. Estamos abandonados.”

Djalma Lima, diretor da SOL (Sociedade Oliveira Lima e Região), critica regras diferentes a eles e supermercados, que estiveram lotados ontem. “Nesses lugares não deve ter Covid, não é possível, só no comércio de rua que tem. Mesmo com todo o controle, seguindo os protocolos sanitários, não podemos abrir. É injusto”, afirma.