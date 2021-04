Governo estadual lança ranking sobre vacinação das 645 cidades

Do Diário do Grande ABC



02/04/2021 | 00:01



O governo do Estado lançou ontem um ranking que identifica as cidades que mais vacinam em São Paulo. Apesar de os dados serem conflitantes com os divulgados pelas prefeituras das sete cidades, por exemplo, São Caetano aparece na nona colocação, com 19,7% da população imunizada (31.850 doses aplicadas em 161.957 habitantes). A ferramenta é desenvolvida pelas secretarias estaduais de Comunicação, Saúde, Desenvolvimento Regional e a Prodesp, e os números são ligeiramente diferentes dos divulgados pela administração são-caetanense, que no boletim epidemiológico de ontem apontava 31.777 munícipes vacinados com pelo menos a primeira dose – dados com os quais o Diário produz diariamente o Vacinômetro.

Quem encabeça o ranking é a cidade de Flora Rica, que já vacinou 27,6% da população (foram 395 doses em 1.430 pessoas). Na sequência estão Águas de São Pedro (24,1%), Arco-Íris (23,8%) e Turmalina (23,5%). Santo André aparece na 182ª posição do ranking (12,6%), São Bernardo é 347ª (10,4%), Ribeirão Pires é 382ª (10,1%), Diadema é 580º (7%), Mauá é 595ª (6,6%) e Rio Grande da Serra é 638ª (5,1%), de 645 municípios. Aos interessados, o site é https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.