Paulo Roberto agradece orações após receber alta

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/04/2021 | 22:51



O técnico Paulo Roberto surgiu pela primeira vez após receber alta médica, em vídeo publicado nas redes sociais do Santo André. Depois de passar oito dias internado no Hospital Samaritano de Sorocaba, em razão do agravamento do seu quadro de Covid-19 por uma pneumonia viral, ele foi liberado para voltar para casa anteontem. Nas imagens, sem dificuldades para falar – diferentemente do registro da semana passada, quando ainda estava na enfermaria do centro médico, inclusive utilizando máscara de oxigênio para auxiliar na respiração – ele, inclusive, já projeta seu regresso às funções à frente do Ramalhão.

“Pessoal, estou passando aqui para agradecer toda diretoria, comissão técnica, atletas, funcionários, torcedores e todos aqueles que estiveram imbuídos em orações para que pudesse me restabelecer o mais rápido possível. Se Deus quiser logo, em breve, estarei no convívio diário com todos”, disse o treinador, 60 anos, vestindo camisa da comissão técnica do Santo André.

Paulo Roberto, a mulher e as duas filhas testaram positivo para o vírus. Em entrevista ao Diário, antes de ser internado, ele disse não saber a origem da contaminação. Ontem, em uma rede social particular, o treinador ainda fez uma publicação desabafando e agradecendo. “Foram 12 dias (desde o diagnóstico) de luta. As orações de familiares, amigos, a vontade de viver e a fé em Deus foram determinantes para a vitória. Obrigado a todos. Só Deus poderá retribuir todo o carinho e a amizade recebidos neste momento tão difícil que passamos. Gratidão. Viva a vida.”