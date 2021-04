Botafogo anuncia lateral-esquerdo Rafael Carioca como novo reforço para temporada

01/04/2021 | 21:18



O Botafogo trouxe mais um reforço para a equipe nesta temporada, sanando o problema na lateral esquerda. Nesta quinta-feira, Rafael Carioca assinou contrato até o final do ano com o clube carioca, após passagem pelo Vitória.

O atleta de 31 anos, que não foi regularizado a tempo de enfrentar a Portuguesa-RJ, neste domingo, pelo Campeonato Carioca, logo deve encontrar chances para se destacar na lateral esquerda.

Para a posição, o técnico Marcelo Chamusca tem à disposição Guilherme Santos e Lucas Barros, que estão afastados devido a lesões, e os jovens da categoria de base Hugo e Paulo Vitor - este último têm sido o titular. Esse posto deve ser dividido com o reforço recém-chegado.

Rafael Carioca é conhecido do treinador do Botafogo da época em que atuava pelo Ceará. Além da equipe nordestina, o atleta tem passagens por Resende-RJ, Caxias-RS, Paraná, Internacional, CRB e Red Bull Bragantino, vindo das divisões de base do Fluminense.