Renan Dal Zotto e Zé Roberto Guimarães convocam primeiros atletas no ano olímpico

01/04/2021 | 20:20



A primeira convocação do ano olímpico já saiu. Os técnicos das seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei, Renan Dal Zotto e José Roberto Guimarães, respectivamente, anunciaram nesta quinta-feira os primeiros nomes chamados para a temporada 2021. Estão convocados quatro jogadores no masculino e 11 no feminino. Todos se apresentam nesta segunda no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

No masculino foram convocados o levantador Fernando Cachopa, o oposto Alan, o central Isac e o ponteiro Rodriguinho - todos do Sada Cruzeiro (MG), já eliminados da Superliga.

No feminino, as chamadas foram a central Adenízia e a levantadora Dani Lins, do Sesi Vôlei Bauru (SP); a líbero Camila Brait, a levantadora Roberta, as centrais Bia e Mayany e a oposta Tandara, do Osasco (SP); a ponteira Ana Cristina e a oposta Lorenne, do Sesc RJ Flamengo (RJ); a líbero Nyeme, do São Paulo/Barueri (SP); e a ponteira/oposta Rosamaria, que está jogando na Itália.

Além dos convocados, os dois treinadores convidaram outros atletas para observação. Renan terá como convidados o central Leonardo e o oposto Darlan, do Sesi-SP, o líbero Alexandre Elias, do Vôlei Guarulhos (SP), e o ponteiro Maicon, do Sada Cruzeiro. Zé Roberto convidou as centrais Diana e Lorena e a ponteira Karina.

As comissões técnicas também foram convocadas. Na seleção masculina estarão no CDV, além de Renan, os assistentes Ricardo Tabach e Carlos Schwanke, o preparador físico Guilherme Berriel, o fisioterapeuta Matheus Cardoso, o analista de desempenho Henrique Modenesi e os auxiliares de treino Luciano Sobrinho e Paulo Ferreira, o Gaúcho.

Na seleção feminina, Zé Roberto terá ao seu lado o assistente-técnico Wagner Coppini, o Wagão, o fisioterapeuta Fernando Fernandes, os preparadores físicos Caíque Botelho e José Elias de Proença, o médico Júlio Nardelli, o massoterapeuta Eustaquio Junio, e os auxiliares de treino Alexandre Gomes, Fabio Marques, Fabiano Marques e Gabriel Moraes.

Neste ano olímpico, as seleções brasileiras têm como primeiro compromisso a Liga das Nações, que vai acontecer em sistema de bolha na cidade de Rimini, na Itália. A competição será de 25 de maio a 20 de junho para as equipes femininas, e de 28 de maio a 23 de junho para as masculinas.