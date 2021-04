Cartoon Network estreia a quarta temporada da série nacional ‘Irmão do Jorel’

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



04/04/2021 | 00:02



A contagem regressiva para o retorno da série brasileira Irmão do Jorel chegou ao fim. O Cartoon Network, parceiro da Copa Studio no desenvolvimento do programa nacional, acaba de colocar em sua programação a quarta temporada da atração.

Lançado em 2014, o seriado tem como foco o cotidiano nada comum de um menino de 8 anos que vive à sombra de

Jorel, seu irmão mais velho considerado muito bonito, popular e perfeito. O personagem principal aprende coisas sobre si mesmo e sobre o mundo, mas o destaque do familiar fez com que até mesmo seu nome tenha sido deixado de lado até hoje.

O primeiro episódio inédito foi ao ar no canal pago na sexta-feira (2), como atração principal do bloco Cine Cartoon. Trata-se de Em Busca do Edson Perdido, que promete explorar confusões puxadas pelas excentricidades do pai do protagonista. Algumas reexibições ao longo dos dias dão chance do público poder assistir à história.

Entre as novidades do novo material estão a presença de Tia Ivone e Tio Pepeu, integrantes da família, o pato Gesonel – o mestre dos disfarces – atuando como detetive, estranhas tentativas do personagem principal de falar em inglês e a visita da turma ao maior fliperama do mundo.

Os capítulos da quarta temporada de Irmão do Jorel entram de vez na programação do Cartoon Network na quarta-feira (7), com apresentação semanal nas tardes desse dia, sempre às 17h45. Reprises ocorrem aos domingos, a partir das 17h. Os dois primeiros anos da série estão disponíveis na Netflix, mas ainda não há previsão do terceiro chegar ao streaming.