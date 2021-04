Artur e Claudinho brilham e Red Bull Bragantino passa à 3ª fase da Copa do Brasil

01/04/2021 | 19:33



O Red Bull Bragantino contou com uma tarde inspirada da dupla de ataque formada por Artur e Claudinho para ganhar do Luverdense por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), e avançar à terceira fase da Copa do Brasil. A classificação rende uma premiação de R$ 1,35 milhão aos cofres do time paulista. O próximo adversário será conhecido em sorteio.

Como o empate levaria a decisão para os pênaltis, o Red Bull Bragantino começou em cima e abriu o placar logo aos 10 minutos com Artur aproveitando falta de Aderlan. Na sequência, o chute de Claudinho parou no travessão. A vida do time paulista parecia que seria mais fácil quando Raphael recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 26.

No entanto, o Red Bull Bragantino diminuiu o ritmo e viu o time da casa empatar em pênalti polêmico marcado pelo árbitro. Isac deixou tudo igual aos 31 minutos. Devido ao forte calor, o time paulista guardou as forças para o segundo tempo. Não à toa que voltou a ficar na frente logo aos cinco minutos com Claudinho aproveitando cruzamento de Artur.

Diferente da etapa inicial, o time paulista não diminuiu o ritmo depois de ficar na frente do placar e seguiu pressionando. Foram muitas chances criadas. Na melhor delas, já nos acréscimos, Claudinho cobrou falta com força e a bola explodiu na trave de Gabriel Félix.

O Luverdense terminou com nove jogadores em campo depois da expulsão de Luciano. Após o apito final, o goleiro Gabriel Félix partiu para cima do trio de arbitragem e também foi expulso, precisando ser contido pelos companheiros.