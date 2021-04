Pluripartidarismo cria a nova política. Seria a semente do atual Centrão?

Ademir Medici



Aleks, antes de trocar o jornalismo pela academia, criou a revista Raízes, por ele editada entre 1989 e 2000. Lançou a primeira série de livros sobre a história de São Caetano e presidiu a Fundação Pró-Memória. Poliglota, com livro belíssimo sobre lingüística, há muitos anos Aleksandar Jovanovic é professor universitário.

Sobre as eleições gerais de 1982, Jovanovic publicou, entre tantos textos, o que resumimos a seguir, onde é possível identificar o ponto (ou a trema) como explicação dos bastidores do poder.

Publicou Alecksandar Jovanovic, em 23 de novembro de 1982:

- Foi criado um novo quadro na região, onde a posição monolítica dos partidos que detêm o poder foi substituída por uma posição insegura, difícil e que terá de passar, de maneira obrigatória, pela negociação com as bancadas minoritárias.

- E tudo indica que haja tropeços para esta prática que não existiu durante a vigência do bipartidarismo.

- Se houve negociações, foram de outra natureza...



Vereadores campeões de voto

A origem dos novos prefeitos

Os prefeitos biônicos das capitais

581 – Na virada de 1982 para 1983 na política local, depois das eleições de 15 de novembro e antes da posse dos eleitos em 1º de fevereiro, as informações publicadas pelo Diário são hoje um instrumental importantíssimo para o entendimento da política de quase quatro décadas atrás.

582 – Por exemplo: nas edições anteriores, falamos muito dos prefeitos. E os vereadores eleitos? Quais foram os campeões dos votos nas eleições de 1982?

583 – Separamos os mais votados em cada um dos sete municípios:

- Santo André – Norberto Fernandes (PTB): 6.438 votos

- São Bernardo – Mario Franciscon (PMDB): 4.891.

- Mauá – Edgard Grecco Filho (PMDB): 3.132.

- Diadema – Maugério M. de Oliveira (PTB): 2.436.

- São Caetano – Osvaldo Martins Salgado: 2.382.

- Ribeirão Pires – Aroldo Alves (PMDB): 729.

- Rio Grande da Serra – José Carlos Arruda: 328.

584 – Dos sete vereadores mais votados, só Arruda chegaria a prefeito, desaparecendo tragicamente, como se verá na continuidade da série.

585 – Em relação aos prefeitos eleitos, o Diário publicou uma série de editoriais, cidade por cidade, cujos títulos são elucidativos. Dois casos:

-Santo André: a falácia foi castigada.

- Diadema: PT mostrou unidade e disciplina

586 – E veio o dia da posse em 1983: sete prefeitos e 117 vereadores no Grande ABC.

Entre os prefeitos, quatro do PMDB (Aron, em São Bernardo: Damo, em Mauá; Prisco, em Ribeirão Pires; e Willian, em Rio Grande da Serra); dois do PTB: Brandão em Santo André, e Braido, em São Caetano; e o único petista, Gilson, em Diadema

587 – Diário, em editorial publicado no dia da posse, 1º de fevereiro de 1983, enviou uma mensagem aos novos prefeitos:

- Sabe-se que a tarefa que terão pela frente será árdua, difícil, desafiadora. Por isso mesmo, só vitoriosa a partir de uma postura administrativa voltada para os reais anseios da população do Grande ABC.

588 – E as origens dos sete novos prefeitos?

- Newton Brandão, nascido na Borda do Campo, em Minas Gerais, médico, vivia desde 1955 em Santo André.

- Aron Galante, médico nascido em Santos, vivia em São Bernardo desde 1960, com atuação política em Diadema.

- Walter Braido, industrial, nascido em São Caetano.

- Gilson Menezes, metalúrgico, natural de Miguel Calmon, na Bahia, vivia entre São Bernardo e Diadema desde 1960.

- Leonel Damo, formado em Direito, natural de São João da Boa Vista, vivia desde a juventude em Mauá.

- Valdírio Prisco, funcionário público, era natural de Ribeirão Pires

- Willian Valério Ramos, nascido em Santo André, vivia desde 1956 em Rio Grande da Serra: chegou à cidade com pouco mais de dois anos de idade.

Nota – Dos sete, só dois vivem: Aron Galante e Leonel Damo.

589 – Em Brasília, em 1982, o Congresso Nacional iniciava nova legislatura com o juramento e posse de 478 deputados e 25 novos senadores.

590 – Nos Estados, até governadores voltaram a ser eleitos diretamente, mas duas lacunas permaneciam: a escolha indireta do presidente da República e dos prefeitos das capitais. Presidente e prefeitos que eram chamados, com toda justiça, de “biônicos”.

Em 2 de abril de...

1901 – Alferes Malachias Leitão, delegado de polícia de São Bernardo, remeteu ao juiz de direito da circunscrição de São Paulo dois processos: ferimento grave praticado por Izidoro “do tal” na pessoa de Violani André; e o furto de 300$000 praticado por Joaquim Sant’Anna.

1921 – Rio, 29. Foi embarcado no vapor ‘Francesca’, com destino a Genova, o anarquista Antonio Trote, italiano de 26 anos.

Antonio era acusado como autor de um dos últimos atentados anarquistas, daí a expulsão do país.

1956 – A Represa Billings da Ligth atinge nível de 66,73% de sua capacidade: há muito tempo o reservatório não se encontrava em condições tão favoráveis.

Diário há meio século

Sexta-feira, 2 de abril de 1971 – ano 13, edição 1501

Manchete – Calley é libertado por ato de Nixon

San Clemente, Califórnia. O presidente Nixon ordenou ontem (1º de abril de 1971) a libertação imediata do tenente William Calley, condenado à prisão perpétua por culpabilidade na matança de civis sul-vietnamitas de My Lai.

Religiosidade – Com missa solene a ser celebrada pelo bispo diocesano, dom Jorge Marcos de Oliveira, será inaugurada, na manhã de domingo (4 de abril de 1971) a capela de Nossa Senhora do Carmo, no Cemitério de Vila Curuçá, em Santo André.

Cultura & Lazer – O Verbo, o Homem... depois o Caos, moderna e atualizada adaptação do Evangelho, estreou ontem (1] de abril de 1971) no Salão Paroquial da Igreja Matriz de São Bernardo, pelo Grupo Cênico Regina Pacis.

