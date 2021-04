01/04/2021 | 17:34



O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia registrou queda de 3,0% em 2020 em relação a 2019, segundo leitura revisada do indicador publicada nesta quinta-feira, 1º de abril, pela agência oficial de estatísticas do país, a Rosstat.

Já no quarto trimestre de 2020, a queda foi de 1,8% na comparação com o mesmo período de 2019 para o PIB do país.