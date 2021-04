Brasileiro Arthur e companheiros de Juventus são flagrados em festa e multados

01/04/2021 | 15:24



O brasileiro Arthur parece gostar de polêmicas. Nesta madrugada, o volante da Juventus foi flagrado pela polícia de Turim em uma festa proibida na casa do companheiro McKennie. O argentino Dybala também estava no local. Ambos foram multados pelos policiais e também pelo clube italiano, que estuda possíveis sanções disciplinares.

O trio pode ser vetado do clássico de sábado, diante do Torino, sábado, pelo Campeonato Italiano. A Juventus ainda estuda outras graves punições aos insubordinados.

Arthur, Dybala e McKennie infringiram as normas sanitárias anti-Covid na Itália ao participarem da festa realizada na casa do jogador estadunidense, que teria convidado outros 20 amigos.

De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, as cerca de 20 pessoas que estavam na festa foram multadas pela polícia. O evento foi interrompido pelos policiais por volta de 23h30 (18h30 de Brasília). Segundo o veículo, a festa foi denunciada, provavelmente, por um vizinho do meia norte-americano. Por causa da aglomeração, todos os presentes foram penalizados com um valor em dinheiro.

Festas em geral são proibidas por todo o território italiano como medida preventiva para combater a pandemia do novo coronavírus. Também ocorre um toque de recolher na Itália, onde pessoas são proibidas de ficar vagando pelas ruas das 22 horas às 5 horas do dia seguinte.