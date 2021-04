Orlando Morais se emociona ao receber alta hospitalar após luta contra Covid-19

01/04/2021 | 15:11



Boas notícias! Orlando Morais recebeu alta hospitalar na tarde desta quinta-feira, dia 1º, após ter sido internado para tratar do novo coronavírus. O músico deixou o hospital de cadeira de rodas e se emocionou bastante ao se despedir dos médicos.

- Eu quero agradecer a todos vocês, a todos os profissionais. O que vocês fizeram por mim... Vocês entraram todos os dias no meu quarto sorrindo, me dando amor, me dando luz, me dando vida. Eu quero que todas as pessoas no mundo nesse momento, que estejam passando por isso, recebam o mesmo amor que eu recebi de vocês. Vocês são incríveis, guerreiros. O que vocês têm feito pela humanidade, pelo Brasil, por todo mundo, é incrível.

Orlando ainda cantou a música A Rota do Indivíduo, que compôs em parceria com Djavan, e agradeceu à família e à esposa Glória Pires. A atriz também demonstrou sua gratidão aos profissionais de saúde.

- Eu não tenho nem palavras para agradecer a todo o carinho, todo o afeto... Todo mundo tão guerreiro, tão positivo. A gente recebeu essa positividade de cada um de vocês, e eu só posso agradecer a Deus e rezar pela vida de cada um de vocês. Muito obrigada, afirmou a artista.

Desejamos uma ótima recuperação a Orlando Morais!