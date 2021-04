Anitta comemora aniversário pela terceira vez e ganha cantada de jogador de futebol nas redes

01/04/2021 | 15:10



Anitta provou que gosta mesmo de comemorar seu aniversário! A cantora fez a terceira celebração da data, que marca os seus 28 anos de idade, na última quarta-feira, dia 31. Desta vez, ela foi a um restaurante com as amigas, nos Estados Unidos. A influenciadora Lele Pons compartilhou o momento no Instagram Stories, e escreveu:

Esse é o terceiro dia que elas cantam parabéns para você.

A cantora também foi destaque em outra rede social. No Twitter, Anitta recebeu uma cantada em inglês do jogador Richarlison, que foi mediada por uma página que brincou de ser cupido. Ele, então, respondeu um tweet em que ela afirmava ser uma garota do Rio de Janeiro, frase da nova era de sua carreira musical.

Família

Anitta tem muito a comemorar, já que seu pai tomou a vacina contra o novo coronavírus nos Estados Unidos! No Instagram, ele comemorou a notícia e escreveu:

A melhor forma de combater pandemia é vacinar. Então eu aproveitei que estou nos EUA, aproveitei que tem um presidente chamado Biden e vacinei. Tomei a vacina da Moderna.