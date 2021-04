Thaeme, da dupla com Thiago, está grávida pela segunda vez

01/04/2021 | 14:10



Thaeme, da dupla sertaneja com Thiago, está grávida pela segunda vez! A gestação é fruto de seu relacionamento com Fábio Elias, com quem ela já tem uma filha, a pequena Liz, que completa dois anos de idade em 2021.

Nas redes sociais, a cantora publicou um lindo texto para contar a novidade aos fãs:

Como já dizia a nossa canção: ?É que a família cresceu?. Felizmente, não é mentira de 1º de abril, viu?! Mais uma graça alcançada na vida da mamãe e do papai Fábio Elias! Nosso novo arco-íris está a caminho para completar a nossa família! Um grão de gente que, mesmo tão pequenino, já ocupou um grande espaço em nossos corações! Só temos que agradecer a todos pela torcida no último ano! Liz está muito feliz e empolgada com o maninho ou maninha crescendo no forninho da mamãe! Que Deus abençoe, proteja e guarde todas as gestantes e seus bebês, aliás, que Ele proteja o mundo todo! Mesmo nesse momento tão delicado que estamos vivendo, quis trazer essa boa notícia para todos vocês que torcem por nós! Agora a pergunta que não quer calar... Titio Thiago, quando vem o seu, hein?!

O chamado bebê arco-íris chegou após uma perda gestacional de Thaeme, que agora celebra uma nova oportunidade de ser mãe:

A fase mais crítica passou. O risco existe, mas a gestação está indo muito bem.

Felicidades à família!