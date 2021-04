Mixes: Spotify lança outra playlist personalizada; artistas, gêneros e décadas favoritos do usuário estão nela

Da Redação

Do 33Giga



01/04/2021 | 13:48



O serviço de streaming de áudio Spotify lançou uma nova playlist personalizada: a Mixes. A novidade é uma evolução da família Daily Mix, popular lista entre os usuários do app. Ela combina as músicas que as pessoas gostam com as que a plataforma acredita que elas vão adorar.

Ao todo, serão três novas categorias de mix com nomes mais fáceis de entender e lembrar: mix de artistas, mix de gêneros e mix de décadas. As listas irão oferecer, aos usuários Free e Premium, mixagens atualizadas com frequência.

Cada categoria de mix contará com várias playlists com artistas, gêneros e décadas que você ouve com frequência e irão funcionar da seguinte forma:

• Cada mix é criado com base em hábitos de escuta e nos artistas, gêneros e décadas que o usuário mais escuta. Eles estão enraizados na familiaridade, o que significa que ele não ouvirá apenas seus artistas favoritos, mas suas músicas favoritas desses artistas.

• Em seguida, serão adicionadas às playlists músicas que a plataforma acredita que o usuário vai adorar. Aquelas que ele repete junto com algumas escolhas novas. Então, se a pessoa desejar tocar um artista específico ou ouvir mais músicas de outra década, há um mix só para ela.

• Por fim, cada mix é atualizado com frequência, de modo que as possibilidades são infinitas e sempre há algo novo para descobrir. Eles são projetados para crescer com o usuário ao longo do tempo, levando em consideração sua audição para ajudá-lo a descobrir e mergulhar mais fundo em seu novo artista, gênero ou década favorito.

Todos os dias, meio trilhão de eventos – sejam eles pesquisas, ouvintes, curtidas e inúmeras outras ações – acontecem no Spotify. Isso alimenta e orienta o sistema de machine learning da plataforma. “Isso nos dá a capacidade de conduzir a descoberta de uma forma que o áudio nunca viu antes”, afirmou Gustav Söderström, diretor de P&D do Spotify, durante o último episódio de podcast do Spotify: A Product Story

Para acessar o Mixes, entre no Spotify e clique na pesquisa no hub “Feito para você”.