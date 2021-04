Sergio Ramos se machuca e desfalca o Real na Liga dos Campeões contra o Liverpool

01/04/2021 | 13:28



O experiente zagueiro Sergio Ramos sofreu lesão na panturrilha esquerda, defendendo a seleção da Espanha em partida contra o Kosovo, pelas Eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022, e está fora dos duelos contra o Liverpool, pela Liga dos Campeões, marcados para a próxima terça-feira e para dia 14 de abril. Ainda perde o clássico com o Barcelona.

O defensor passou por testes nesta quinta-feira, realizados pelo departamento médico do Real Madrid, nos quais foi constatada "uma lesão muscular na parte interna da panturrilha esquerda", de acordo com o comunicado divulgado pela equipe espanhola. O caso foi considerado "pendente de evolução" e a recuperação do zagueiro deve demorar, pelo menos, um mês.

Neste cenário, Sergio Ramos ficará fora de confrontos importantes para o Real Madrid. Um deles será contra o Liverpool, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O outro duelo que o zagueiro não poderá participar será o clássico contra o Barcelona, agendado para dia 10 de abril, pelo Campeonato Espanhol.

O capitão da equipe espanhola comentou em suas redes sociais, a lesão sofrida, afirmando que tem enfrentado "semanas duras" e estava se sentindo melhor após a última intervenção sofrida, quando realizou operação no joelho esquerdo, em fevereiro. Entretanto, segundo o atleta, "no futebol, como na vida, a má sorte também tem seu papel" e que logo que entrou em campo, notou "uma fisgada na panturrilha esquerda", confirmando a lesão muscular após os testes realizados.

Por fim, Sergio Ramos se lamentou por não poder estar ao lado do Real Madrid neste momento, afirmando que "se há algo que me dói é não poder ajudar a equipe em partidas de máxima exigência que jogamos na temporada e também poder devolver em campo o carinho e energia que me transmitem". O atleta encerrou a publicação, que foi ilustrada com uma foto ajeitando a braçadeira de capitão, dizendo que o que resta a ele é "falar com franqueza, trabalhar duro e animar a equipe com a alma."