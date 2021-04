Spa Rituaali promove semana para cuidar da saúde mental

Redação

Do Rota de Férias



01/04/2021 | 13:18



Como consequência do cenário atual da pandemia, quadros cada vez mais intensos de ansiedade, estresse e depressão estão presentes no dia a dia de muitas pessoas. Diante disso, o Rituaali Clínica & Spa, em Penedo (RJ), recebe Juan Carlos Picasso, especialista em Terapia Cognitiva Comportamental, para uma semana especial, de 4 a 11 de abril.

Parte da história do Rituaali – onde já atuou por alguns anos como diretor geral –, Picasso vai apresentar seus métodos terapêuticos inovadores e eficientes, além de prestar atendimento individual aos hóspedes. A programação focará em atividades baseadas em aprendizados e conselhos, com o objetivo de auxiliar na busca por uma mente mais saudável.

Para a segurança de visitantes e colaboradores, o Rituaali exige a apresentação de resultado negativo do teste PCR para covid-19 três dias antes da entrada, além de avaliação prévia feita com a equipe clínica para entender o histórico de saúde e autorizar ou não a vinda do cliente. Além disso, a equipe médica desenvolveu um vasto protocolo de higiene e prevenção.

As tarifas para o período custam a partir de R$ 11.620 por pessoa. O preço é para sete diárias em Apartamento Luxo.

