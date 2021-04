Britney Spears quebra silêncio e diz que chorou por duas semanas após assistir documentário sobre sua própria vida

01/04/2021 | 13:10



Recentemente foi divulgado Framing Britney Spears, um polêmico documentário sobre a vida de Britney Spears que expõe, principalmente, a falta de controle da cantora sobre a própria vida, já que até hoje é o pai dela quem cuida de detalhes financeiros e até mesmo pessoais.

Apesar de ainda preferir a discrição quando o assunto é o documentário, Britney publicou um texto em que fala sobre o registro:

No Instagram, ela postou um vídeo em que aparece dançando e, na legenda, escreveu:

Minha vida sempre foi muito especulada... assistida... e julgada por toda a minha vida, mesmo!!! Pela minha sanidade eu preciso dançar (...) todas as noites da minha vida para me sentir selvagem e humana e viva! Eu fui exposta por toda a minha vida ao fazer performances na frente das pessoas! É preciso muita força para CONFIAR no universo com sua verdadeira vulnerabilidade, porque sempre fui tão julgada... insultada... e envergonhada pela mídia... e eu sou até hoje. Enquanto o mundo continua girando e a vida continua, continuamos tão frágeis e sensíveis como as pessoas.

Ela, que pode ser entrevistada por Oprah Winfrey, ainda continua:

Não assisti ao documentário, mas o que eu assisti eu fiquei constrangida com a forma como me colocaram. Eu chorei por duas semanas e, bem... eu ainda choro às vezes! Eu faço o que posso na minha espiritualidade comigo mesma para tentar manter minha própria alegria, amor e felicidade. Dançar todos os dias me traz alegria! Eu não estou aqui para ser perfeita... perfeição é chato... estou aqui para transmitir gentileza.

Vale citar que, após esse desabafo, alguns internautas especularam que Cassie Petrey, que cuida das redes sociais da cantora, havia escrito esse texto. Porém, fontes disseram ao TMZ que foi a própria Britney quem escreveu o post e que Cassie não estava nem ciente que a cantora iria se posicionar sobre o assunto.