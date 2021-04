01/04/2021 | 11:10



Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, não deixou de defender a esposa quando um internauta deu a entender que a cantora deveria perder alguns quilinhos. No Instagram, o nutricionista compartilhou com seus seguidores a foto do prato que havia feito em uma refeição. Na legenda, escreveu:

Rango de hoje! Purê de banana-da-terra, arroz integral, feijão preto e frango grelhado acebolado.

Nos comentários, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, uma pessoa escreveu:

Assim mainha não emagrece nunca.

Daniel, por sua vez, não deixou de rebater:

Quem disse que ela precisa emagrecer?

Eita! Podia ter ficado sem essa, né?