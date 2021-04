01/04/2021 | 11:10



Depois de vencer a Covid-19, Zilu Camargo tomou a segunda dose da vacina contra a doença nos Estados Unidos na última quarta-feira, dia 31. A empresária compartilhou o momento no Instagram Stories:

- Estou esperando para tomar a segunda dose da vacina, está marcado para hoje, dia 31. Depois que eu tive o vírus, eu já dei negativo, por isso que posso vacinar.

Zilu estava acompanhada de uma amiga, que a gravou em uma farmácia no momento da vacinação. A empresária afirmou:

- Depois do Covid, é vacina, vacina, vacina.

A ex-mulher de Zezé Di Camargo foi diagnosticada com a Covid-19 em março, mas no dia 28 do mesmo mês, usou as redes sociais para comemorar que havia se curado da doença.