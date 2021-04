Ditinho da Congada recebe primeira dose da vacina contra Covid-19

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



01/04/2021 | 10:36



Muito emocionado, Ditinho da Congada, 68 anos, de São Bernardo, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (1°) no Paço Municipal, após cumprir promessa feita a Nossa Senhora de que a levaria com ele caso fosse abençoado de chegar com saúde até a data da imunização.

Primogênito da Família Lemes, ele cumpriu sua promessa e saiu de casa por volta das 9h, no Parque São Bernardo, e prosseguiu a pé com a imagem da Santa até o local de vacinação, na Praça Samuel Sabatini, no Centro. "As pessoas não precisa apenas de arroz e feijão. Precisam de exemplos. Muitos estão dizendo que não vão tomar vacina e outros não querem usar máscara", afirmou.