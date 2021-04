O que é OnlyFans?

Bianca Bellucci

Do 33Giga



01/04/2021 | 10:18



OnlyFans é uma rede social que surgiu em 2011 com a proposta de dar maior poder de monetização aos criadores de conteúdo. Na prática, os usuários podem vender fotos, vídeos e textos para seus seguidores, sendo que tudo pode ser acessado por site – o aplicativo para Android e iOS já existe, mas não está disponível no Brasil. Até o momento, esse formato atraiu mais de 85 milhões de contas ao redor do mundo e 1 milhão de criadores.

Ter uma conta no OnlyFans é gratuito, tanto para o usuário como para o criador de conteúdo. O acesso às mídias, no entanto, é que pode ser cobrado. E cada perfil determina o valor que será coletado e o tipo de assinatura que terá poder de visualização.

Os conteúdos são divididos em três categorias. O gratuito é aquele em que fotos, vídeos e textos estão abertos para todos usuários. Ainda assim, os seguidores podem dar gorjetas para incentivar o criador. As assinaturas mensais, por sua vez, dão acesso total as mídias publicadas pela pessoa durante 30 dias. Por fim, o pay-per-view permite enviar conteúdo diretamente para um fã após o pagamento de determinado preço.

De forma geral, os conteúdos do OnlyFans costumam variar entre US$ 4,99 e US$ 49,99 (cerca de R$ 28,50 e R$ 285). Os valores podem ser pagos com cartões de crédito e débito internacionais ou Wallet Credits, serviço que permite adicionar fundos em uma carteira virtual. Independentemente da opção, a plataforma fica com 20% para cobrir custos operacionais.

Ainda é importante destacar que, apesar do OnlyFans ter todo tipo de conteúdo, ele ficou famoso pelo entretenimento adulto. Isso porque a rede social não tem uma política que restrinja o que é publicado pelos usuários, como ocorre no Instagram e Facebook, que costumam derrubar fotos e vídeos com nudez. Dentre as celebridades que postam esse tipo de mídia estão a funkeira Anitta e a atriz Bella Thorne. A norte-americana, inclusive, já chegou a faturar US$ 1 milhão em um dia.