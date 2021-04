EUA/Yellen: pacote de Biden tornará país muito mais competitivo no cenário global

01/04/2021 | 09:36



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta quinta-feira que o pacote de investimentos anunciado pelo presidente americano, Joe Biden, ontem tornará a maior economia do planeta "muito mais competitiva" no cenário global.

Em comunicado divulgado, Yellen ressaltou que, nos últimos 40 anos, o governo federal reduziu o repasse de recursos para bens públicos, como escolas, infraestrutura e pesquisa, em um processo que, para ela, prejudicou o crescimento econômico. "Isso diminuiu a produtividade e atingiu a capacidade de responder aos desafios mais urgentes da nossa nação, incluindo a ameaça das mudanças climáticas", argumentou.

Segundo a secretária, o plano de Biden revitalizará o "falho" sistema tributário americano, acabando com a busca de grandes empresas por impostos menores, além de modernizar a infraestrutura e melhorar as habilidades de trabalhadores.

"No fim, esse projeto pode fazer 80 anos de história: começa a consertar problemas estruturais que afligiram nossa economia pelas últimas quatro década e estabelece o sucesso das próximas quatro", concluiu.