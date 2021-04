João Acaiabe, ator de Chiquititas, morre aos 76 anos após lutar contra a Covid-19

01/04/2021 | 09:10



João Acaiabe, mais conhecido por ter vivido o tio Barnabé em Sítio do Picapau Amarelo, além de ter interpretado o Chef Chico no remake de Chiquititas, morreu aos 76 anos de idade no dia 31 de março. O ator, que estava na fila de transplante para receber um novo rim, havia sido diagnosticado com coronavírus no dia 15 de março, data em que a cidade de São Paulo começou a vacinar os idosos dessa faixa-etária.

Dias depois, seu quadro piorou e ele teve que ser internado em um hospital. Segundo informações do G1, João teve que ser intubado e morreu após sofrer duas paradas cardíacas.

Thays, uma das filhas do ator, usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao pai:

Guardarei no coração tudo o que vivemos e a referência que você é para a nossa família! Gratidão, meu pai. Que os espíritos de luz te recebam em Aruanda até que a gente se encontre novamente, porque almas gêmeas nunca se separam.

Giovanna Grigio, que trabalhou com o ator em Chiquititas, também fez uma homenagem:

A gente passou texto várias vezes juntos e foi amor à primeira cena. Ter você como professor e amigo, escutar suas histórias e aprender com você com certeza foram dos maiores privilégios da minha vida! Eu já te amava antes e vou te amar pra sempre. Obrigada por tudo!