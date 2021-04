01/04/2021 | 09:08



O coronel da reserva do Exército Larmartine Barbosa Holanda foi exonerado do cargo de presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte). A decisão consta de portaria da Casa Civil publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, dia 31. Holanda estava à frente da Funarte desde setembro do ano passado e já era o quinto chefe do órgão na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Ele entrou no lugar de Luciano Querido, que foi assessor de Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O Diário Oficial não traz a nomeação do novo presidente da fundação.