China: ministério pede retomada de diálogo comercial com EUA

01/04/2021 | 09:02



O Ministério de Comércio da China pediu a retomada de conversas com os EUA para tratar delicadas questões comerciais entre as duas potências econômicas. Em coletiva de imprensa semanal, o porta-voz da pasta, Gao Feng, disse nesta quinta-feira que Pequim sempre se opôs à imposição unilateral de tarifas, atitude que "não é boa para a China, para os EUA ou para o mundo".

Gao falou em resposta ao comentário de um repórter sobre o representante comercial dos EUA ter dito que Washington não está preparado para suspender tarifas aplicadas a importações chinesas no futuro próximo. O porta-voz defendeu que os dois países precisam dialogar para lidar com as "razoáveis preocupações" de cada lado.

Como as duas maiores economias do mundo, a essência das relações econômicas e comerciais de EUA e China deveria ser de benefício mútuo, afirmou Gao. Fonte: Dow Jones Newswires.