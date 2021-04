Parlamentares protocolam ofício pedindo urgência para nomeação na Saúde

Daniel Tossato



01/04/2021 | 06:24



Os vereadores Benedito Araújo (PSB) e Claudinho Monteiro (PTC), de Rio Grande da Serra, protocolaram ofício, diretamente no gabinete do prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos), pedindo urgência na nomeação de um nome para comandar a Secretaria municipal de Saúde. O ofício foi protocolado no Paço na terça-feira.

Os parlamentares alegam que, em meio ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, é necessário que haja comando na pasta para que o município consiga obter recursos para tratar da crise sanitária que assola Rio Grande da Serra. A pasta de Saúde está sem secretário desde o dia 14 de março, quando a ex-titular do setor Maria José Pereira Zago, a Zezé, solicitou exoneração do posto após mal-estar à frente do setor. Admitiu pressão.

“O motivo do pedido se deve à falta de comando na área de Saúde, cuja escassez pode ocasionar sérios problemas para nossos munícipes, como falta de recursos, medicamentos, salientando ainda a falta de um hospital de campanha e organização na linha de frente para o combate a Covid-19, na qual, cada dia de omissão, famílias são prejudicadas”, sustenta o documento elaborado pela dupla de parlamentares.

Integrante da bancada de oposição, Benedito declarou que Claudinho já deveria ter indicado nome para gerenciar a secretaria de Saúde e que a demora para a nomeação atrapalha ainda mais o município no enfrentamento da crise. “É inadmissível que ainda não se tenha um nome para comandar a Saúde da cidade. Em meio à pandemia, a falta de um secretário só prejudica a cidade”, lamentou.

Também líder da iniciativa, Claudinho Monteiro criticou a demora de Claudinho para indicar um nome para a pasta. “É muito ruim que após 15 dias nenhum nome seja escolhido”, pontuou. “Vamos ver se após o ofício, o prefeito consiga escolher alguém”, emendou.

Desde a exoneração de Zezé, apenas um nome apareceu publicamente na lista: o ex-vice-prefeito de Mauá Paulo Eugenio Pereira Junior (PT), ex-correligionário de Claudinho. O petista, contudo, recusou, o convite para comandar a pasta. Paulo Eugenio alegou problemas pessoais e ideológicos, declinando da empreitada.

Claudinho encontra dificuldades para a nomeação. Ao Diário, na semana passada, o chefe do Executivo afirmou que escolheria um nome até o dia 26, o que não ocorreu. Já ontem, por telefone, ele estendeu o prazo e sustentou que o quadro para chefiar a pasta deverá ser selecionado até amanhã.