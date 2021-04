Grande ABC chega a 97 perdas de pacientes na fila

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



01/04/2021 | 00:01



O Grande ABC chegou a 98 mortes de pacientes na fila por um leito de internação. A última vítima foi registrada em São Caetano, uma mulher, 71 anos, residente de São Paulo. A cidade conta ainda com outros seis óbitos de pessoas que aguardavam por vaga na Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), sistema gerenciado pelo governo do Estado. As outras mortes foram em Ribeirão Pires (36), São Bernardo (27), Mauá (11), Diadema (dez) e Rio Grande da Serra (sete).

Com os sistemas municipais de saúde lotados, as cidades ainda mantêm fila extensa de pacientes na luta por vaga de internação. Em São Bernardo, que está com 95% das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) preenchidas e 86% das enfermarias ocupadas, são 45 pacientes que esperam por leito de enfermaria e 36 por vagas de UTI.

Em São Caetano, onde a situação também é dramática, com 92,5% das UTIs ocupadas e 74% das enfermarias preenchidas, são 22 pacientes que aguardam por leitos de internação via Cross, sendo 15 de UTI e sete de enfermaria.

Mauá, que tem 97% das vagas de UTI do Hospital Radamés Nardini ocupadas, acumula nove pessoas esperando por leitos de urgência e 11 de enfermaria. Em Ribeirão Pires, que ontem não divulgou boletim epidemiológico, são seis pacientes esperando por vaga em UTI e três na enfermaria.

Por fim, em Rio Grande da Serra, que não conta com leitos de internação, são três pacientes que seguem na espera por vagas na UTI.

Santo André é a única cidade da região que não registrou mortes e não possuí pacientes na fila por internação.