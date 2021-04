Auxílio emergencial começa ser depositado na terça-feira

01/04/2021 | 00:06



O Governo Federal anunciou ontem as regras para o pagamento do auxílio emergencial. Os nascidos em janeiro receberão o primeiro depósito em 6 de abril. Nesta rodada, apenas uma pessoa por família terá direito ao benefício, que tem valores de R$ 150 para famílias de uma só pessoa, R$ 250 às com mais de um integrante e R$ 375 para mães que são as únicas provedoras do lar, pagos em quatro parcelas mensais. Os valores são menores do que no ano passado, quando foram ocorreram cinco depósitos de R$ 600 e quatro de R$ 300.

“Em uma estimativa bastante preliminar do impacto sobre a economia do Grande ABC, eu diria que será de aproximadamente 15% a 20% do que representou em 2020 durante os primeiros quatro meses, quando o valor de cada parcela era R$ 600”, afirmou o coordenador do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Jefferson José da Conceição.

O governo estima que 45,6 milhões de trabalhadores serão alcançados. Os beneficiários do bolsa família só receberão o auxílio caso ele seja mais vantajoso do que o valor pago no programa. Apenas poderá receber quem já era beneficiário do programa em dezembro de 2020. Não serão aceitos novos pedidos.

Após o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial, os beneficiários terão de esperar entre 40 e 47 dias para receber a segunda prestação da ajuda. Os nascidos em janeiro receberão o primeiro depósito na terça-feira e o segundo em 16 de maio. O intervalo é de 40 dias. Quem faz aniversário em dezembro enfrentará a maior espera: 47 dias entre o primeiro depósito (30 de abril) e o segundo (16 de junho).