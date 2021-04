Com covid-19, Branco deixa UTI e pode receber alta antes da Páscoa

31/03/2021 | 21:03



O ex-jogador Branco recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde estava internado em um hospital do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Há a expectativa de que o ex-atleta deixe o hospital antes da Páscoa, no domingo.

"Cada dia uma nova vitória, evolução surpreendente, graças a Deus! Está cada dia mais perto da porta de saída. Sem dúvidas com a ajuda de todos que pediram em oração pela vida e recuperação dele", disse a esposa de Branco, Cleo Pozzebon, nas redes sociais. Ela publicou foto com Branco, logo após a saída da UTI. Na imagem, é possível ver o ex-jogador visivelmente mais magro.

Campeão mundial com a seleção brasileira, na campanha do tetra na Copa de 1994, Branco está internado desde o dia 16 de março. Seu caso chegou a apresentar complicações graves e, por isso, ele foi sedado e entubado, respirando com a ajuda de aparelhos de ventilação mecânica.

A melhora gradativa começou há uma semana. Os médicos começaram, então, o processo de retirá-lo dos ventiladores mecânicos. Na última terça-feira, Branco foi extubado após uma significativa melhora no seu estado de saúde. Mas o ex-jogador, que tem 56 anos, segue sob cuidados do hospital.

Como jogador, o lateral-esquerdo Branco foi tetracampeão mundial pela seleção brasileira em 1994 e campeão da Copa América, no Brasil, em 1989. Pelo Fluminense, conquistou o título do Campeonato Brasileiro e foi tricampeão do Campeonato Carioca nos anos 1980. Atualmente ele exerce a função de coordenador de base da CBF.