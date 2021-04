5 dicas práticas para tornar as viagens mais seguras na pandemia

Redação

31/03/2021



O período de pandemia desencorajou o turismo por questões bastante racionais, como uma forma de impedir ou desacelerar a propagação do vírus e o número de mortes por Covid-19.

Alguns lugares ao redor do mundo já estão normalizando ao menos parte dos setores de turismo, mas nunca é demais enfatizar algumas ações que podem tornar sua viagem mais segura nesta pandemia.

Aqui, nós separamos cinco dicas essenciais para te ajudar a tornar sua experiência ainda melhor.

Procure informações sobre seu destino

Procure saber o máximo possível sobre o destino da sua viagem antes mesmo de se programar. A situação política, se há conflitos, o clima, os melhores lugares para se hospedar e os hábitos da cultura local (e até o idioma, mesmo que apenas em algumas expressões básicas) são apenas algumas das várias informações que você deve obter antes de embarcar.

Há empresas de turismo especializadas nisso e que fornecem essas informações e ajudam a saber mais a respeito de seu destino de viagem, mas é sempre bom também fazer uma pesquisa por conta própria.

Obtenha informações sobre a pandemia

Muitos países estão bloqueando voos partindo do Brasil, permitindo apenas casos de exceção. Isto limita muito, atualmente, as opções de viagens internacionais. Mas caso haja a possibilidade de viajar para fora do país, procure se informar sobre exigências sanitárias, como as referentes à vacinação.

Se você está fora do Brasil, em algum lugar onde estas restrições não são tão graves, ainda assim é essencial se informar a respeito dos protocolos em vigência.

Em geral, as exigências sanitárias podem existir mesmo fora de um quadro de pandemia global, já que algumas regiões exigem vacinação para doenças endêmicas do local.

Além disto, é essencial manter as medidas de higiene, como lavar as mãos com frequência, higienizá-las com álcool gel e usar máscara sempre que for necessário (ou possível).

Faça um seguro para sua viagem

Outra dica muito importante, não apenas durante esta pandemia, mas a qualquer momento, é procurar um seguro para sua viagem. Há várias opções no mercado, que abrangem desde perdas de bagagem até acidentes e outras questões mais sérias.

Em grande parte, esses seguros alternativos oferecem uma cobertura muito mais completa que a daqueles oferecidos pelas empresas de viagem, como companhias aéreas – incluindo serviço médico nos países para os quais você for, dependendo do destino.

Outra dica importante é procurar saber como funciona o atendimento médico e de serviços de emergência no país que você pretende visitar (se os serviços são gratuitos, parcialmente subsidiados ou apenas pagos/privados), principalmente em relação a estrangeiros e turistas.

Cuide bem dos seus pertences

Independente do nível de segurança do lugar que você vai visitar, tome cuidado com seus pertences pessoais. Não os deixe expostos e, mesmo em um hotel, mantenha a porta trancada sempre que sair – e mesmo quando estiver no quarto.

Procure informações sobre as regiões mais seguras, as mais violentas e os tipos de crimes mais comuns. Esses cuidados devem ser tomados ainda nos aeroportos e rodoviárias, já que o extravio de bagagens nesses lugares é algo comum.

Quando conhecer os pontos turísticos, evite levar mais do que o essencial e carregue dinheiro apenas físico caso seja necessário – e na quantidade adequada.

Cuide da sua segurança digital

Outro ponto importante é manter a segurança do seu dispositivo, seja ele um celular, seja um tablet ou notebook. Ter um antivírus profissional, um bom firewall e manter seu sistema sempre atualizado são passos fundamentais.

Pode parecer exagero, mas a segurança das suas informações digitais é tão importante quanto a dos seus pertences e documentos físicos. Durante as viagens, é comum usar redes públicas de wi-fi (como em aeroportos, rodoviárias, restaurantes e, claro, nos lugares onde você se hospedar).

Essas redes possuem uma quantidade maior de vulnerabilidades e é muito importante tomar cuidado ao acessá-las. Uma boa VPN (Virtual Private Network, ou “rede privada virtual”) profissional ajuda a criptografar sua conexão, melhorando o sigilo das suas informações e sua privacidade.

Além disto, uma VPN de qualidade permite acessar qualquer conteúdo onde você estiver, bastando selecionar o servidor da sua preferência.

Agora que você conferiu algumas dicas para melhorar sua viagem, com certeza você vai ter férias mais tranquilas – e muito menos dores de cabeça.