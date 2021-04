Obituário - 1 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/04/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Anita de Brito Nathal, 86. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

José da Silva Filho, 86. Natural de Palmeirina (Pernambuco). Residia no Jardim Vera Cruz, bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Lourisvaldo Dias Silva, 82. Natural de Itabuna (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Mestre de Obras. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana da Costa Ferreira, 82. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ercilia Camillo Camargo, 82. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 28. Memorial Planalto.

Walter Vaccaro, 80. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo Aparecido Barbosa, 77. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Sonia Eugênia de Moraes Silva, 77. Natural de São Pedro (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Marwal de Souza Araujo, 76. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Engenheiro. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes dos Santos, 74. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Azindia Cardoso, 73. Natural de Uauá (Bahia). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Silva de Souza, 69. Natural de Carlos Chagas (Minas Gerais). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Sonia Maria Souza, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Pensionista. Dia 28, em Santo André. Cemitério Municipal de Sertãozinho (São Paulo).

Nelson Luiz Menocci, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odete Cardoso Cortes, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Antonio Batista dos Santos, 65. Natural de Reginópolis (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria das Dores Santos da Silva, 65. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos da Cruz, 63. Natural de Quatá (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joel Cardoso da Silva, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Controlador de acesso. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosemary Selencio, 54. Natural de Assis (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Cuidadora. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Edileuza da Silva Peixinho, 52. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Repositora. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Braz Soares, 50. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ailson de Oliveira, 44. Natural de Conceição (Paraíba). Residia no Jardim Walquiria, em São Paulo, Capital. Operador de Máquina. Dia 28, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Rodrigo Gerolim Domingues, 39. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Autônomo. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gabriel Gomide Ponzi, 33. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Advogado. Dia 28. Memorial Planalto.

Marco Aurélio Dias Junior, 31. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Eletricista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Sumika Nagi, 85. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Elói Faé, 71. Natural de São Bernardo. Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Carlos Rosa da Silva, 71. Natural de Nuporanga (São Paulo). Residia no bairro Jaraguá, em São Paulo, Capital. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério do Jaraguá, em São Paulo, Capital.

Afonso Carlos Alves de Morais, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Suely dos Santos Abreu, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

James Pulsino de Amorim, 65. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia. Dia 29, em Diadema. Jardim da Colina.

Cícero Rosa da Silva, 62. Natural de Crato (Ceará). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Benedita de Moraes Duran, 93. Natural de Extrema (Minas Gerais). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wilson Rodrigues, 77. Natural de Santa Mariana (Paraná). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mirian de Lima Costa, 68. Natural de Santos (São Paulo). Residia em São Caetano. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Bertioga (São Paulo).

DIADEMA

Wanderlino Ferreira Neves, 101. Natural de Boa Esperança (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Luiz Rei de França, 81. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

José Manoel da Silva, 80. Natural de Barbalha (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 29. Vale da Paz.

Silvio Pereira, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

José Correia da Silva, 79. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Cemitério Municipal.

Odeir Antonio Simão, 74. Natural de Pocrame (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Romildo de Freitas, 70. Natural de Leópolis (Paraná). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 29. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Maria Aparecida Marques, 68. Natural de Santo Expedito (São Paulo). Residia no Jardim Residencial Recanto Alvorada, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Diadema. Memorial Planalto.

Antonio Gomes de Sousa, 61. Natural de Caririaçu (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

José Arnaldo Mendonça, 58. Natural de Timbauba (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Rogério Antonio Celite, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Renata da Silva Oliveira, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério Municipal.

Suzana Pinheiro da Silva, 47. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Cemitério Municipal.

Ricardo José da Silva, 43. Natural de Santo André. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Karina Evangelista de Lima, 33. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Rafael Eugênio da Silva, 31. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Prensista. Dia 28, em Santo André. Vale da Paz.

Victor Pereira de Sousa, 26. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

M A U Á

Marcos Paulo Alves Dias, 30. Natural de Santo André. Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Analista financeiro. Dia 28. Vale dos Pinheirais.