Comerciantes realizam carreata pela reabertura dos estabelecimentos em São Bernardo

31/03/2021 | 18:42



Atualizada às 20h05

Proprietários e funcionários de comércios participaram, nesta quarta-feira (31), de uma carreata pedindo pela reabertura dos estabelecimentos em São Bernardo. O ato foi articulado pelos comerciantes do Riacho Grande, com apoio da Associação de Comerciantes, também da região, que reuniu pelo menos 70 veículos entre carros e motos. Na carreata, os profissionais pedem pela reabertura total dos comércios, mas de uma forma responsável, seguindo os protocolos de segurança "sem virar as costas para a pandemia" da Covid-19.

O ato começou na Rua José, no Riacho Grande, até o Paço de São Bernardo. "Não somos os culpados. O comerciante está com a corda no pescoço. Muitos já mandaram embora mais de 80% dos funcionários e os impostos continuam. Precisa fiscalizar mais as festas e transportes coletivos", detalha um dos responsáveis pela carreata, Wilson Escudeiro. "O comerciante tem família para sustentar e muitos estão desesperados vendo suas dívidas crescendo e funcionários nas ruas", completa.

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que a GCM (Guarda Civil Municipal) acompanhou e monitorou a manifestação, que terminou por volta das 19h30. "A administração esclarece que o município está no Período Emergencial, que restringe o funcionamento das atividades comerciais, em linha com o que estabelece o Plano São Paulo, do governo do Estado. A medida foi adotada para ampliar o isolamento social neste momento de maior agravamento da pandemia, com ocupação crescente de leitos hospitalares tanto na rede pública quanto privada do município", acrescentam.