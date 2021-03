Alemanha perde da Macedônia do Norte; Espanha e França vencem nas Eliminatórias

31/03/2021 | 18:12



A Alemanha protagonizou nesta quarta-feira a primeira grande zebra destas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Os tetracampeões mundiais foram derrotados pela Macedônia do Norte por 2 a 1, em casa, na cidade de Duisburg. Pela mesma rodada, Espanha e França venceram e Itália e Inglaterra seguem com aproveitamento de 100% na competição.

Jogando com todos os seus titulares, o time alemão dominou a maior parte do jogo contra a modesta equipe da Macedônia do Norte, mas pecou nas finalizações. Os visitantes foram mais eficientes e aproveitaram suas duas principais chances. No segundo tempo, ainda tiveram um pênalti não marcado.

A primeira boa oportunidade aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. Goran Pandev mandou para as redes e abriu o placar. Na segunda etapa, Ilkay Gündogan igualou ao converter penalidade. Mas, aos 40 minutos, Eljif Elmas decretou a vitória e a zebra em solo alemão.

A derrota e a perda do aproveitamento de 100% custou caro à Alemanha, que caiu do primeiro para o terceiro posto do Grupo J, com seis pontos. A liderança pertence à Armênia, que venceu a Romênia por 2 a 1 e chegou aos nove pontos, ainda sem tropeçar nestas Eliminatórias. A própria Macedônia do Norte está em segundo, com a mesma pontuação dos alemães, mas com vantagem nos critérios de desempate. Em outro jogo da chave, a Islândia goleou Liechtenstein por 4 a 1.

Atual campeã mundial, a França também esteve longe de empolgar nesta quarta. Mas não tropeçou. Fora de casa, venceu Bósnia-Herzegovina por 1 a 0, com gol de Antoine Griezmann e assistência de Adrien Rabiot, aos 15 minutos do segundo tempo. Foi o suficiente para manter a liderança do Grupo D, com sete pontos. Ucrânia e Casaquistão empataram por 1 a 1, deixando os ucranianos na segunda posição, com três pontos.

Campeã da Copa de 2010, a Espanha não fez feio. Bateu Kosovo por 3 a 1, em casa. Daniel Olmo e Ferran Torres balançaram as redes no primeiro tempo, aos 34 e aos 36. E, depois que o rival descontou na etapa final, Gerard Moreno selou a vitória espanhola, aos 30. Com sete pontos, a Espanha lidera o Grupo B, mas pode perder o posto para a Suécia, de Ibrahimovic, que tem seis e ainda não jogou nesta rodada. Em outra partida da chave, Grécia e Geórgia empataram por 1 a 1.

Pelo Grupo C, a Itália venceu a terceira seguida e manteve o aproveitamento de 100% até agora. Fora de casa, os tetracampeões mundiais superaram a Lituânia por 2 a 0, com gols de Stefano Sensi e Ciro Immobile, de pênalti. Em outro jogo da chave, Irlanda do Norte e Bulgária empataram sem gols. Os italianos lideram a tabela, com nove pontos, seguidos dos suíços, que somam seis, também não tropeçaram ainda e podem alcançar a mesma pontuação dos líderes na sequência da rodada.

A Inglaterra encontrou mais dificuldade para somar mais três pontos. No estádio de Wembley, em Londres, os anfitriões venceram a Polônia, desfalcada do lesionado Robert Lewandowski, por 2 a 1. Harry Kane abriu o placar, de pênalti, aos 19. E Harry Maguire garantiu o triunfo somente aos 40 minutos do segundo tempo.

Em outros jogos do Grupo I, a Hungria goleou Andorra por 4 a 1, enquanto a Albânia superou San Marino por 2 a 0. Assim como a Itália, a Inglaterra exibe três vitórias em três jogos. Soma nove pontos e lidera a chave, dois pontos à frente da seleção húngara.

O Grupo F foi o que mais balançou as redes nesta quarta-feira. A Dinamarca goleou a Áustria por 4 a 0, fora de casa, enquanto Israel superou a Moldávia por 4 a 1, também na casa do adversário. E a Escócia bateu as Ilhas Faroe por 4 a 0, em seus domínios.

Os dinamarqueses ocupam o primeiro posto da chave, com nove pontos, também com aproveitamento de 100%. E os escoceses ocupam a vice-liderança, com cinco pontos.