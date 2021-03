Paris Jackson revela que Michael Jackson a criou para ser humilde

31/03/2021 | 18:11



Paris Jackson falou sobre a influência do pai Michael Jackson em entrevista à Naomi Campbell. Durante o programa No Filter, publicado na última terça-feira, dia 30, a modelo e cantora revelou que o eterno Rei do Pop a criou para ser humilde.

- Meu pai era muito bom em se certificar de que éramos cultos, em ter certeza de que éramos educados, e não em apenas nos mostrar o brilho e o glamour, como hotéis e lugares cinco estrelas. Foi como se víssemos tudo. Vimos países do terceiro mundo, todas as partes do espectro.

No bate-papo, Paris também falou sobre a sua carreira, a paixão pela música (que herdou do pai) e seu novo álbum, chamado Wildet.

Michael Jackson, morto em 2009, teve três filhos: Prince Jackson, de 24 anos de idade, Paris Jackson, de 22 anos, e o caçula Blanket Jackson, de 19 anos de idade.