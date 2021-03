Técnico do Ramalhão, Paulo Roberto recebe alta após se recuperar da Covid

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



31/03/2021



O técnico do Santo André, Paulo Roberto Santos, recebeu alta ontem depois de oito dias internado no Hospital Samaritano de Sorocaba para tratar do agravamento da Covid-19. De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube, assinado pelo médico Marcelo Scmidt Navarro, o profissional vai continuar sendo assistido em casa, também em Sorocaba.

“Paulo roberto evoluiu satisfatoriamente com a retirada da suplementação do oxigênio e respirando ar ambiente. Encontra-se de alta e seguirá sob cuidados”, diz a nota divulgada pelo clube.

O treinador testou positivo para o novo coronavírus há 13 dias. Além dele, a mulher e as duas filhas também contraíram o vírus. Paulo Roberto teve a situação agravada em razão de uma pneumonia viral, o que o levou à internação em Sorocaba.



Enquanto o técnico está ausente das atividades, em recuperação, o time vem sendo treinado normalmente, em atividades diárias, pelo auxiliar Alan Dotti. Por ora, as partidas do Campeonato Paulista estão suspensas, mas a Federação ainda busca alternativas para retomar as partidas.