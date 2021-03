Fabio Porchat revela que já operou a adenoide, que deveria se chamar Pedro e que era surdo quando criança: - Tinha 20% de audição

31/03/2021 | 17:10



Fabio Porchat resolveu compartilhar uma série de curiosidades sobre a sua vida em seu perfil oficial do Instagram. Nos Stories, o apresentador contou que usa um aparelho móvel para abrir a arcada dentária - e que o objeto é todo azul, decorado com o símbolo do Vasco, time de futebol carioca. Além disso, o humorista revelou que precisou retirar a sua adenoide quando criança.

- Eu já operei a adenoide. O que é adenoide? Uma carne esponjosa que fica no meio da sua cabeça. Com três anos [de idade] eu tirei ela fora. Você tem a sua adenoide? Parabéns, eu não.

Diferente, não é? Porchat ainda afirmou que era surdo quando menor - e a adenoidite, condição em que a adenoide se torna constantemente infectada ou inflamada, curiosamente causa perda da audição.

- Quando eu era pequenininho, eu era surdinho. Eu tinha 40% de audição em um ouvido e 20% no outro, só. Minha mãe descobriu isso porque eu via TV muito perto, muito alto, e estava sempre falando Que?. Aí eu operei, fiquei com um dreno na orelha e não podia ir na piscina. Por isso que até hoje eu não consigo mergulhar de cabeça na piscina.

A relação do comediante com os mergulhos, inclusive, é complicada até hoje.

- Eu não mergulho de cabeça na piscina porque entra água no meu ouvido. Por que? Não sei. E eu odeio quando entra água no meu ouvido, eu tenho esse trauminha. Eu sempre mergulho e saio balançando a cabeça muito rápido, relatou.

E aí vai mais um fato: você sabia que Porchat deveria se chamar Pedro?

- Era para eu me chamar Pedro. Minha mãe queria que eu me chamasse Pedro e combinou com o meu pai de me chamar de Pedro. Meu pai foi me registrar no cartório, e meu pai se chama Fábio. Aí meu pai registrou Fábio. Legal, né? Os tempos mudaram - ainda bem!

E aí, gostou de saber um pouquinho mais sobre o apresentador?