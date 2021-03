Do Diário do Grande ABC



31/03/2021 | 16:54



A Cufa (Central Única das Favelas) está se preparando para entregar cestas básicas no sábado (3). A ação - cujo objetivo alcançar 200 famílias de sete bairros de Santo André - começa a partir das 9h, com ponto de encontro na quadra do bloco de Carnaval Dolores de Pé no Chão, no Parque Novo Oratório. "Já está tudo organizado e todas as famílias cadastradas serão atendidas em ordem alfabética por horário", explica o voluntário Eberson Fernandes, o Nenê PNO.