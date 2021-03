Museu do Louvre, em Paris, digitaliza e passa a oferecer acervo online gratuitamente

Redação

Do Rota de Férias



31/03/2021 | 16:48



Diante do isolamento social forçado pela pandemia do novo coronavírus, o Museu do Louvre, em Paris, resolveu digitalizar e oferecer seu acervo online gratuitamente. Para acessar a coleção, que conta com cerca de 482 mil peças, basta entrar neste link e fazer buscas pelas obras.

“O Louvre está tirando a poeira de seus tesouros, mesmo os menos conhecidos”, disse Jean-Luc Martinez, diretor-presidente do Museu do Louvre em comunicado. “Pela primeira vez, qualquer pessoa poderá acessar toda a coleção de obras de um computador ou smartphone gratuitamente, estejam elas em exibição no museu, emprestadas ou armazenadas”, completou.

Principais obras do Museu do Louvre

Não se pode dizer, porém, que todo o acervo do Louvre está disponível na internet por um motivo simples: ninguém sabe ao certo qual é o tamanho dele, uma vez que há peças ainda não catalogadas espalhadas em diversas partes do mundo. De qualquer forma, as principais obras do museu, como o quadro “Mona Lisa”, de Leonardo da Vinci, a escultura “Vênus de Milo” (artista desconhecidos) e diversas peças da Antiguidade, sobretudo de povos egípcios e gregos, estão disponíveis.

Seguro viagem na Europa é obrigatório – Clique aqui para contratar o seu e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5.

Casualmente, algumas obras não poderão ser vistas. O Louvre não deixou claro o motivo, mas há peças que pertencem a países que adotam leis diferentes de exibição e até mesmo algumas que já podem ter sido furtadas do acervo real.

Martinez acredita que, de qualquer forma, a liberação do conteúdo online será importante para o futuro do museu. “ Tenho certeza de que o acervo digitalizado vai inspirar ainda mais as pessoas a virem ao Louvre para descobrir as coleções pessoalmente”, ressaltou.

Com um chip viagem internacional, você pode usar internet em qualquer lugar da Europa. Aplique o cupom rotadeferias na Viaje Conectado e ganhe até 10% de desconto.

Para isso, o Louvre criou um sistema em que é possível navegar por um mapa interativo que leva a diferentes salas do museu. A solução online ainda permite fazer pesquisas simples ou avançadas e acessar galerias divididas por tamas.

De acordo com o comunicado publicado pelo Louvre, a plataforma digital será frequentemente atualizada conforme novas peças sejam adquiridas pela entidade. Portanto, não há prazo para que o sistema saia do ar.

O MELHOR DA FRANÇA

Quando planejamos nossas viagens para a França, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes. Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Para quem vai à França, vale lembrar ainda que é obrigatório fazer um seguro viagem e uma excelente ideia comprar um chip de viagem internacional. Dessa forma, você viaja com tudo regularizado e, como se não bastasse, tem acesso à internet em todos os países da região, mesmo fora do hotel.

Reserva de hotéis na França

A oferta de hotéis na França é ampla e vai desde campings, pousadas e bed and breakfasts até resorts luxuosos. Para escolher a melhor opção em cada país, usamos o Booking.com. No site, dá para ver preços, fotos, políticas (de cancelamento, horários de check in e check out, se serve café da manhã…) e, o principal, a opinião de pessoas que já ficaram no estabelecimento. A partir daí, fazemos reservas antecipadas com poucos cliques e só temos o valor descontado do cartão de crédito quando chegamos ao destino, o que torna tudo muito mais fácil.

Passagem aérea para a França

Quando pesquisamos passagens aéreas para a França, usamos o site Skyscanner. Motivos para isso não faltam. Para começar, ele analisa as principais companhias aéreas de uma vez e apresenta na tela os melhores valores. Além disso, dá para procurar por tempo de voo, conexão, analisar os preços mais baixos em um determinado período e até receber alertas caso novas ofertas apareçam.