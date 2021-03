Ao completar 28 anos de idade, Anitta faz texto inspirador, troca foto das redes sociais e anima fãs

31/03/2021 | 16:11



Como você viu, Anitta completou 28 anos de idade na última terça-feira, dia 30. E após celebrar o seu aniversário, a cantora escreveu um texto inspirador em seu Instagram oficial, anunciando uma nova era em sua carreira. A declaração foi compartilhada na tarde desta quarta-feira, dia 31, e movimentou bastante as redes sociais.

Sim, eu cheguei aos 28. Alguém me disse que os 27 anos de idade eram cheio de desafios e que eu provavelmente me transformaria em uma pessoa bem diferente quando eu finalmente completasse 28 anos. E isso é tão verdade. Eu encontrei equilíbrio e descobri o segredo para a minha felicidade. Estou tão pronta para este novo ciclo da minha vida. Queria agradecer a todas as mensagens e ligações que recebi ontem, onde me desejaram o melhor. Este foi o meu primeiro aniversário fora do Brasil e longe da minha família, mas eles (claro) ainda encontraram um jeito de me fazer chorar. É assim que os brasileiros são. E não importa onde eu for, eu sempre levarei meu país e minha cidade comigo. EU SOU UMA GAROTA DO RIO, publicou a funkeira.

Além disso, Anitta mudou as fotos de suas redes sociais, deixando claro que a era Girl From Rio está mais próxima do que imaginávamos! Veja algumas reações de fãs abaixo:

Vocês tem noção disso? Há um tempo atrás ninguém imaginava que Anitta iria se tornar o que é hoje no Brasil, e agora a GIRL FROM RIO está prestes a virar um grande nome internacional.

Sempre que a Anitta usa maiô nos clipes ela faz história.

A mulher mal começou a divulgação e já tá servindo! Daqui pro dia do lançamento eu vou infartar... Você é tão perspicaz, Anitta!