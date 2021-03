Após 25 anos, Joelma dá adeus ao loiro, vira ruiva e Marina Ruy Barbosa comenta: Acabou o meu reinado

31/03/2021 | 16:10



Joelma fez uma mudança radical nesta quarta-feira, dia 31. Após 25 anos, a cantora decidiu abandonar o loiro e pintou o cabelo de ruivo. O novo visual surpreendeu tanto que, em poucos minutos, a artista conseguiu entrar nos assuntos mais comentados do Twitter! É muito poder, né?

Quem também comentou a nova fase de Joelma foi Marina Ruy Barbosa. No Twitter, a atriz brincou sobre o fato de ter que dividir a tonalidade ruiva com outra queridinha do público brasileiro.

Acabou meu reinado, escreveu Marina.

Ela também deixou um comentário no perfil oficial de Joelma no Instagram.

Tá linda. Tô com ciúmes hahaha.