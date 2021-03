Atlético-MG não terá Réver e Jair diante da Caldense no retorno do Mineiro

31/03/2021 | 15:47



Após 10 dias de recesso por medidas de combate à covid-19, o Campeonato Mineiro retorna nesta quinta-feira com rodada completa. Mas, ainda não será desta vez que o técnico Cuca terá força máxima no Atlético-MG. O experiente zagueiro Réver e o volante Jair estão com problemas musculares e não enfrentam a Caldense.

"No treino desta quarta, o capitão Réver se queixou de incômodo na região posterior do joelho direito. Por precaução, o jogador ficará em Belo Horizonte para fazer trabalho de fortalecimento", informou o Atlético-MG. Já o volante permanecerá na capital mineira para aprimoramento físico.

Jair esteve em campo na rodada passada, diante do Coimbra, no Mineirão, mas acabou sentindo desconforto muscular e faz trabalho intensivo para estar de volta no clássico de domingo, diante do América-MG.

A novidade entre os 23 relacionados por Cuca para o confronto em Poços de Caldas, às 17h30 desta quinta-feira, é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, destaque na temporada passada e pela primeira vez à disposição do novo treinador.

Resta saber se entra na vaga de Dodô, contratado para este ano, ou se Cuca o utiliza mais avançado, como um armador. Como Jair não joga, Arana poderia ser um segundo atleta de meio-campo ao lado de Allan, ajudando na marcação e, ao mesmo tempo, dividindo a criação das jogadas com Nacho.

Confira todos os relacionados por Cuca para a visita à Caldense, jogo no qual o líder do Mineiro, com cinco vitórias, defenderá os 100% de aproveitamento:

GOLEIROS

Everson

Rafael

LATERAIS

Guga

Mariano

Dodô

Guilherme Arana

ZAGUEIROS

Alonso

Bueno

Igor Rabello

Gabriel

MEIO-CAMPISTAS

Allan

Calebe

Hyoran

Nacho Fernández

Nathan

Zaracho

ATACANTES

Hulk

Keno

Vargas

Sasha

Marroni

Savarino

Sávio