Prefeitura de São Bernardo entrega última etapa do Complexo Tereza Delta

Do Diário do Grande ABC



31/03/2021 | 15:37



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), entregou nesta quarta-feira (31) a última etapa do Complexo Tereza Delta, com a liberação do novo acesso viário para motoristas que saem da região da Vila Duzzi em direção ao Centro da cidade. O viário é um dos cinco novos acessos erguidos durante a modernização e ampliação do complexo. Aproximadamente 46 mil veículos que trafegam pela região diariamente.

"Com a entrega deste novo viário nós concluímos, definitivamente, o novo Complexo Tereza Delta. Ao longo do ano passado, entregamos as novas alças e um novo viaduto que tem nos ajudado bastante no tráfego de veículos. Agora, com este novo acesso, todos os moradores da Vila Duzzi poderão acessar a Rua do Cruzeiro no sentido do trevo da Avenida Newton Monteiro de Andrade com mais rapidez", destacou o chefe do Executivo durante a liberação do viário. O ato contou com a presença do secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador, e do diretor de Transportes, Olimpio Eugênio.

A conclusão deste novo acesso ocorre após a Secretaria de Transportes e Vias Públicas finalizar a desapropriação de dois imóveis que permitiram a abertura do viário, possibilitando que caminhões e ônibus circulassem pela região.

Considerado o projeto de maior investimento na área, com aporte financeiro de R$ 185 milhões, o Complexo Tereza Delta soma-se a diversas outras obras de mobilidade urbana entregues desde 2017 pela Prefeitura de São Bernardo, como o Viaduto Mamãe Clory, Complexo Castelo Branco e do Viaduto da Praça dos Bombeiros – batizado de José Gomes da Silva.

Durante a entrega, o prefeito Orlando Morando destacou a continuidade de obras de infraestrutura em todo território da cidade. "Infelizmente, nós estamos atravessando o pior momento da pandemia ao longo deste um ano. No entanto, nem por isso paramos as obras da nossa cidade", frisou. De acordo com Morando, uma dessas intervenções é a duplicação da saída do Completo Tereza Delta até a Avenida Prestes Maia que, no momento, encontra-se em processo de desapropriação de imóveis da Avenida Newton Monteiro de Andrade.