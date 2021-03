Marido de Ana Hickmann desmente perfil em aplicativo de paquera e pede ajuda para denunciar

31/03/2021 | 14:11



Os fakes não perdoam ninguém! Nesta quarta-feira, dia 31, Alexandre Correa foi surpreendido com um print de um aplicativo de paquera, onde um perfil com o nome Eric e localização dos Estados Unidos estava usando suas fotos.

Nunca ouvi falar do aplicativo! Esse perfil é fake! Me ajudem a denunciar, por favor, escreveu em seu Stories.

Como você acompanhou, o empresário venceu recentemente uma luta contra o câncer. No início do mês, Alexandre fez uma publicação emocionante em homenagem ao filho. Ana Hickmann também falou sobre o estado de saúde do marido em seu canal no YouTube.

- Ainda tem um pouco de anemia. A nutricionista que está acompanhando o tratamento dele e a minha passaram algumas receitas de sucos para ajudar nesse momento, contou.