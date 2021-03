Sthefany Brito desabafa sobre críticas ao seu corpo: - Desde quando a maternidade se tornou essa competição?

31/03/2021 | 14:10



Sthefany Brito usou o Instagram para se manifestar sobre críticas que recebeu depois de ter postado uma foto de biquíni na última terça-feira, dia 30. Nos Stories, ela compartilhou novamente a foto e escreveu:

Ontem postei essa foto... Foi a primeira vez (Enrico vai fazer 5 meses) que usei um biquíni desde que meu filho nasceu... Tirei uma foto e resolvi postar... Uma página repostou a foto e hoje me deparei com esses comentários por lá na minha foto.

Em um dos comentários, uma pessoa escreveu que Sthefany postou a foto para mostrar o corpo real, em um ato de coragem absurda, e ainda escreveu que não aguenta essas celebridades. A atriz, então, respondeu no Stories:

- Eu sei que vou receber um monte de mensagem dizendo: Não liga, deixa isso pra lá, você está linda. Desde já eu agradeço, mas a questão não é essa. Eu quis expor essa situação para vocês porque achei tão irônico... Desde o início tenho mostrado a minha maternidade real, dividido com vocês o perrengue da amamentação, como foi difícil pra mim, como eu achei que não ia conseguir. Agora minha barriga ainda num formato de barriga grávida, os quilos acima do peso que está difícil de ir embora e aí me deparo hoje com esses comentários de mulheres.

Sthefany desabafou sobre o ocorrido:

- Quando eu posto essas coisas mostrando a minha realidade, recebo muitas mensagens de mulheres me agradecendo porque se identificam. E aí quando li isso hoje falei: São por mulheres como essas, que comentaram isso, que as mães se sentem culpadas, se sentem mal, não se sentem no direito de falar o que sentem. E eu fiz questão de dividir com vocês porque acho que esse tipo de comentário, essa atitude, não diz especificamente sobre mim, mas sobre uma mulher que é mãe, poderia ser qualquer uma. Quando comecei a ler, pensei, para refletir: Desde quando a maternidade se tornou essa competição? Isso é horrível, nem perto de ser engraçado. Não tem outra definição. E é isso que faz mulheres se sentirem culpadas.

Por fim, a atriz deixou uma mensagem de empatia para todas as mulheres:

- A gente tem que ter empatia pelo ser humano num geral, mas isso vindo de uma mulher é muito triste. Aqui eu divido a minha vida, a minha maternidade e assim será como sempre foi, como tem sido. E quem não gosta, beijo, tchau. Ela já foi, parou de me seguir, apagou o comentário. Disse que não aguentava celebridade, mas estava aqui olhando, curiosidade mata. Mães, se abracem. Mulheres, se abracem, a gente tem um poder gigantesco quando a gente se une. Acho que a gente não tem noção do poder da nossa união. Infelizmente nem todas são assim, mas as que são: estamos juntas, fiquem à vontade, e vocês são mais do que bem-vindas.