31/03/2021 | 14:10



Whindersson Nunes é um pai super babão! Na última terça-feira, dia 30, o humorista compartilhou em seu Instagram oficial uma foto do ultrassom do filho, fruto de seu relacionamento com Maria Lina Deggan. Na legenda da imagem, Whindersson ainda contou que o bebê está perfeito, crescendo de forma saudável e dentro do esperado.

O narizinho do pilantrinha e a pintinha... Tirou dez na prova hoje, está tudo lindo e cheiroso, escreveu o influenciador.

O artista também aproveitou para elogiar a noiva no Twitter. Em seu perfil oficial, Whindersson declarou que Maria está belíssima nessa fase da gravidez.

Maria tá tão gatinha grávida, meu Deus, escreveu.

Fofo, né?