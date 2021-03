Após eliminação de Sarah no BBB21, Gilberto choca internautas ao aparecer irreconhecível

31/03/2021 | 13:10



Após a eliminação de Sarah no BBB21 na noite da última terça-feira, dia 30, Gilberto ficou bem abalado e entrou em um colapso emocional. Ao ver a amiga saindo, o brother se sentiu culpado pelos votos de Rodolffo e Caio que foram direcionados à Sarah.

- Era pra sair, não. É minha culpa. Eu falei. Era para eu tá no paredão. Era para eu sair, desabafou.

Mais tarde, em conversa com Fiuk, Gilberto foi aconselhado a interagir e se aproximar de outros participantes na casa.

- Ô, amigo... de novo? Não aguento mais ficar recomeçando aqui dentro depois de tudo que passei no começo do jogo. Eu sou uma pessoa que não tem controle emocional, sou intenso. Eu sou uma pessoa que não consegue lidar com as minhas emoções. Tudo eu penso demais, crio coisa na minha cabeça. O que eu vou fazer? Faz parte de mim. Eu falo demais, acho demais e falo demais. Tudo fica muito grande na minha cabeça. Talvez se eu fosse mais calado, melindroso ou cuidadoso, mas não fui criado assim. Desculpa se o povo me odeia, mas não sou falso. Sou eu pelado, Brasil.

Gil encerrou o papo dizendo que pretende se tornar uma planta na casa e aguardar pelo próximo paredão.

- Não quero mais. Eu tô no meu limite do psicológico. Não tô bem pra aguentar isso. Não tenho estrutura. Não. Eu só quero ficar nessa semana dormindo, fazendo as provas que tem que fazer e esperar terça-feira. Se isso é que as pessoas querem, tudo bem. Não sou eu que vou impedir a alegria do povo de votar para eu sair.

Na manhã desta quarta-feira, dia 31, o brother foi o primeiro a acordar na casa - antes mesmo do despertador - e tirou completamente a barba, ficando irreconhecível e chocando os internautas. Nas redes sociais, muitos acreditam que a mudança não foi só fisicamente, mas mudará as atitudes do pernambucano no jogo. Gil chegou até a ser comparado com sua musa, Britney Spears, quando ela passou por um momento difícil em 2007 e mudou o visual.

A era Britney chegou para o Gil. Surtou e raspou a barba, comentou um internauta.