Processo de divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt já custa 11 milhões de reais - e Jennifer Aniston dá apoio ao ex

31/03/2021 | 13:10



O longo processo de divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt pode ser um dos mais caros de Hollywood! Segundo o Daily Mail, cada um deles já gastou um milhão de dólares, mais de cinco milhões de reais com as despesas legais, fazendo com que o a separação dos astros tenha ultrapassado 11 milhões e 500 mil reais. Além disso, o processo ainda pode durar mais seis anos. De acordo com a advogada de divórcio de Los Angeles, Kelly Chang Rickert:

- Acho que este pode se tornar um dos casos de divórcio mais caros da história de Hollywood em termos de taxas legais. Já dura há mais de quatro anos, então é definitivamente um dos mais longos casos de celebridades que já vimos. Eu acredito que Angelina e Brad já gastaram mais de um milhão de dólares (algo em torno de cinco milhões de reais) cada. Ambos estão empregando advogados de grande reputação e Angelina já passou por vários. As taxas horárias podem variar de mil a mil e 500 dólares (algo entre cinco mil e oito mil reais) e eu estimaria que esses advogados podem estar cobrando 40 ou 50 horas por semana às vezes. Eles também contrataram um juiz particular que provavelmente fatura cerca de 900 a mil dólares por hora (entre cinco mil e cinco mil e 600 reais), então ele provavelmente está custando dez mil dólares (mais de 56 mil reais) por dia.

A advogada ainda afirmou que enquanto Brad lutar pela custódia dos filhos, Angelina terá que dividir:

- Quando Angelina vendeu recentemente a pintura em um leilão, as pessoas perguntaram se isso significava que eles estão perto de um acordo. Na verdade, acho que ela o vendeu para pagar mais honorários advocatícios, esse é apenas o meu ponto de vista pessimista da advogada de divórcio. Eu não ficaria surpresa se fosse para isso, mas poderia ser para outras coisas também. Angelina parece pensar que pode obter a custódia exclusiva das crianças, mas não é esse o caso. Ela pode continuar pagando milhões e milhões e milhões, mas enquanto Brad quiser a custódia e lutar por ela, ela terá que dividir.

Ela afirmou que o processo pode durar mais seis anos:

- Os filhos mais novos deles, os gêmeos Knox e Vivienne, têm 12 anos, então isso pode durar mais seis anos até que eles atinjam a maioridade aos 18. Definitivamente, tive casos que continuaram indefinidamente, até que as crianças se tornaram adultas. (...) Angelina mudar de advogado é uma indicação de que ela precisa fazer o que quer e não está disposta a desistir. É quase pior quando as pessoas têm dinheiro, porque elas simplesmente continuarão lutando. Outras pessoas ficam sem dinheiro, mas Angelina tem meios para continuar pagando os advogados.

Durante o processo, Angelina acusou Brad de violência doméstica. No entanto, segundo o jornal The Mirror, a ex-mulher de Brad, Jennifer Aniston, se manifestou a favor dele. Segundo uma fonte:

- Assim que as acusações de violência doméstica se tornaram públicas, Jen foi direto ao telefone com Brad. Ela queria que ele soubesse que estaria lá para ele, não importa o que acontecesse, e ela disse a ele novamente que comparecerá ao tribunal se for necessário, embora saiba que nunca chegará a esse ponto. Brad ficou arrasado com as últimas alegações de Angelina - ele se sente realmente perdido. As palavras de encorajamento e apoio de Jen vieram em um momento tão tumultuado em sua vida.

A fonte ainda concluiu dizendo:

- Isso definitivamente os aproximou. No momento, Brad está agitado e com muita dor, e disse a Jen que nunca se esquecerá da ajuda que ela lhe deu. Ela disse a ele que sabe que ele faria o mesmo por ela. Isso não é necessariamente sobre eles voltarem. Ela simplesmente tem muito amor por Brad.