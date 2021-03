Escritora revela que filha de Rainha Elizabeth II fez o suposto comentário racista sobre o filho de Meghan Markle e príncipe Harry

31/03/2021 | 11:10



Meghan Markle e príncipe Harry deram detalhes sobre um caso de racismo que sofreram ao informar que um membro da família real havia questionado o quão escura seria a pele de Archie Harrison, filho do casal, antes do nascimento do bebê, em maio de 2019.

Agora, de acordo com Lady Colin Campbell, a identidade da pessoa foi revelada. Ela, que já escreveu diversos livros sobre a realeza, inclusive um sobre Harry e Meghan, afirma que foi a princesa Anne - filha da Rainha Elizabeth II - a responsável pelo comentário. Porém, ela logo acrescenta que tudo não passou de um mal entendido, já que a fonte do Palácio de Buckingham que contou os detalhes dessa história, disse que a conversa foi tirada do contexto e Anne estaria, na verdade, preocupada com a cultura norte-americana de Meghan, e não com o tom de pele de Archie:

- Não havia preocupação com a cor de Meghan. A princesa Anne estava justamente preocupada que, se o casamento continuasse e houvesse filhos, haveria enormes problemas, não por causa da cor de Meghan, mas por causa da incapacidade e determinação de Meghan de avaliar as diferenças culturais e de ela continuar incapaz de ter respeito pela instituição em que estava se casando e pela família com a qual estava se casando.

Lembrando que após as declarações de Harry e Meghan, o casal informou que o comentário não teria sido feito pela rainha e nem com o marido dela, príncipe Philip. Além disso, a monarca emitiu um comunicado informando que a situação era triste e havia prometido investigar a família para saber o que havia acontecido.