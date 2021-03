Neymar Jr. se declara para cantora venezuelana: Estou apaixonado por você, minha mulher

31/03/2021 | 10:11



Neymar Jr. está apaixonado! De acordo com informações do jornal Extra, o cantor fez declarações românticas para a cantora Valencede, com quem se envolveu em Paris no final de fevereiro, depois de se conhecerem através do Instagram.

O jornal Extra teve acesso à conversa de Neymar e Valencede através de uma amiga dela. Em uma das declarações, o jogador questiona quando poderá enviar alguém para buscar a amada e diz estar com saudades:

Quero para a vida toda.

Em outro momento, ele afirma ter sido abandonado por Valencede, e a cantora retruca dizendo que está trabalhando demais, mas o jogador diz:

Comigo você não precisa mais trabalhar.

Por fim, Neymar Jr. se declara em espanhol para a cantora, que é Venezuelana:

Estoy enamorado de ti, mi mujer, que significa estou apaixonado por você, minha mulher.

No Twitter, porém, o atleta negou a história e disse que não estava namorando:

Saiu por aí que estou apaixonado. Só esqueceram de avisar o pai.